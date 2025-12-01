01 Aralık 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Otomobil Videoları Otomatik viteste doğrusu hangisi? P mi D mi N mi? Yanlış vites şanzımanı bozuyor!
Otomatik viteste doğrusu hangisi? P mi D mi N mi? Yanlış vites şanzımanı bozuyor!

Otomatik viteste doğrusu hangisi? P mi D mi N mi? Yanlış vites şanzımanı bozuyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2025 12:33
Trafikte otomatik vitesli araçların sayısı giderek artıyor. Artık sıfırdan satılan araçların büyük bölümü otomatik vites. Görünürde kullanımı kolay bu araçlar, yanlış kullanımda ise sahiplerine büyük masraf çıkarabiliyor. Özellikle de trafikte, park ederken ya da yokuşta dururken otomatik viteste hangi modlar seçilmeli? Merak edilen bu sorunun yanıtını ustalara sorduk.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otomatik viteste doğrusu hangisi? P mi D mi N mi? Yanlış vites şanzımanı bozuyor!
Otomatik viteste doğrusu hangisi?
Otomatik viteste doğrusu hangisi?
İkinci el fiyatlarında düşüş var mı?
İkinci el fiyatlarında düşüş var mı?
İstanbul’da araç çok otopark kısıtlı!
İstanbul'da araç çok otopark kısıtlı!
Araçlarda hava yastığı hilesi mi var?
Araçlarda hava yastığı hilesi mi var?
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı!
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
MTV’de 2026 fiyatları belli oldu
MTV'de 2026 fiyatları belli oldu
Aracın fiyatını telefonda yükseltti!
Aracın fiyatını telefonda yükseltti!
Bizde başka Avrupa’da başka
Bizde başka Avrupa'da başka
Araçlarda kış lastiği değiştirirken dikkat!
Araçlarda kış lastiği değiştirirken dikkat!
Avrupa otomotiv sektöründe çip krizi
Avrupa otomotiv sektöründe "çip" krizi
’Sazan Sarmalı’ ve ’Change’ çetesine operasyon!
'Sazan Sarmalı' ve 'Change' çetesine operasyon!
Daha Fazla Video Göster