01 Aralık 2025, Pazartesi
Otomatik viteste doğrusu hangisi? P mi D mi N mi? Yanlış vites şanzımanı bozuyor!
Trafikte otomatik vitesli araçların sayısı giderek artıyor. Artık sıfırdan satılan araçların büyük bölümü otomatik vites. Görünürde kullanımı kolay bu araçlar, yanlış kullanımda ise sahiplerine büyük masraf çıkarabiliyor. Özellikle de trafikte, park ederken ya da yokuşta dururken otomatik viteste hangi modlar seçilmeli? Merak edilen bu sorunun yanıtını ustalara sorduk.