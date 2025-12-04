04 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Otomobil Videoları A Haber, Türkiye'nin otomobili Togg'un üretim tesislerinde
A Haber, Türkiye’nin otomobili Togg’un üretim tesislerinde

A Haber, Türkiye'nin otomobili Togg'un üretim tesislerinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 11:11
A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural; bataryadan otomobil gövdesine kadar tüm üretimin yapıldığı test süreçlerinin yürütülebildiği 17 binadan oluşan akıllı, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir Togg Gemlik Kampüsü'nden detayları aktararak Avrupa'nın en temiz tesislerinde Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobilinin nasıl üretildiğini anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber, Türkiye’nin otomobili Togg’un üretim tesislerinde
ABONE OL
A Haber Togg’un üretim tesislerinde
A Haber Togg'un üretim tesislerinde
Togg’dan yıl sonu kampanyası!
Togg'dan yıl sonu kampanyası!
Otomatik viteste doğrusu hangisi?
Otomatik viteste doğrusu hangisi?
İkinci el fiyatlarında düşüş var mı?
İkinci el fiyatlarında düşüş var mı?
İstanbul’da araç çok otopark kısıtlı!
İstanbul'da araç çok otopark kısıtlı!
Araçlarda hava yastığı hilesi mi var?
Araçlarda hava yastığı hilesi mi var?
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı!
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
MTV’de 2026 fiyatları belli oldu
MTV'de 2026 fiyatları belli oldu
Aracın fiyatını telefonda yükseltti!
Aracın fiyatını telefonda yükseltti!
Bizde başka Avrupa’da başka
Bizde başka Avrupa'da başka
Araçlarda kış lastiği değiştirirken dikkat!
Araçlarda kış lastiği değiştirirken dikkat!
Daha Fazla Video Göster