04 Aralık 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
A Haber, Türkiye'nin otomobili Togg'un üretim tesislerinde
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 11:11
A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural; bataryadan otomobil gövdesine kadar tüm üretimin yapıldığı test süreçlerinin yürütülebildiği 17 binadan oluşan akıllı, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir Togg Gemlik Kampüsü'nden detayları aktararak Avrupa'nın en temiz tesislerinde Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobilinin nasıl üretildiğini anlattı.