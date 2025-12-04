A Haber, Türkiye’nin otomobili Togg’un üretim tesislerinde

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural; bataryadan otomobil gövdesine kadar tüm üretimin yapıldığı test süreçlerinin yürütülebildiği 17 binadan oluşan akıllı, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir Togg Gemlik Kampüsü'nden detayları aktararak Avrupa'nın en temiz tesislerinde Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobilinin nasıl üretildiğini anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN