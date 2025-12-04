Togg T10F’in lastikleri yere değdi! A Haber üretim tesisinde görüntüledi

1961 yılındaki Devrim arabası tecrübesinden bugüne uzanan süreçte, Bursa Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü’nde üretilen yeni model T10F için geri sayım başladı. Dış cephesinin büyük kısmı tamamlanan ve montaj birimine alınan araçlar, T10X modeliyle entegre biçimde, yapay zeka destekli otomasyon sistemleri ve 250 robotun yer aldığı üretim hattında şekilleniyor. Avrupa’nın en temiz teknoloji kampüsünde Türk mühendislerin hassas kontrollerinden geçen Togg, yerli ve milli gurur olarak dünya pazarına çıkıyor.

