04 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Otomobil Videoları Togg T10F’in lastikleri yere değdi! A Haber üretim tesisinde görüntüledi
Togg T10F’in lastikleri yere değdi! A Haber üretim tesisinde görüntüledi

Togg T10F’in lastikleri yere değdi! A Haber üretim tesisinde görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 12:19
1961 yılındaki Devrim arabası tecrübesinden bugüne uzanan süreçte, Bursa Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü’nde üretilen yeni model T10F için geri sayım başladı. Dış cephesinin büyük kısmı tamamlanan ve montaj birimine alınan araçlar, T10X modeliyle entegre biçimde, yapay zeka destekli otomasyon sistemleri ve 250 robotun yer aldığı üretim hattında şekilleniyor. Avrupa’nın en temiz teknoloji kampüsünde Türk mühendislerin hassas kontrollerinden geçen Togg, yerli ve milli gurur olarak dünya pazarına çıkıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Togg T10F’in lastikleri yere değdi! A Haber üretim tesisinde görüntüledi
ABONE OL
İşte Türkiye’nin otomobilinin üretim aşaması
İşte Türkiye'nin otomobilinin üretim aşaması
A Haber Togg’un üretim tesislerinde
A Haber Togg'un üretim tesislerinde
Togg’dan yıl sonu kampanyası!
Togg'dan yıl sonu kampanyası!
Otomatik viteste doğrusu hangisi?
Otomatik viteste doğrusu hangisi?
İkinci el fiyatlarında düşüş var mı?
İkinci el fiyatlarında düşüş var mı?
İstanbul’da araç çok otopark kısıtlı!
İstanbul'da araç çok otopark kısıtlı!
Araçlarda hava yastığı hilesi mi var?
Araçlarda hava yastığı hilesi mi var?
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı!
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
MTV’de 2026 fiyatları belli oldu
MTV'de 2026 fiyatları belli oldu
Aracın fiyatını telefonda yükseltti!
Aracın fiyatını telefonda yükseltti!
Bizde başka Avrupa’da başka
Bizde başka Avrupa'da başka
Daha Fazla Video Göster