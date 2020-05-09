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Ünlü dizi oyuncusu Burak Deniz motosiklet sürücüsüne çarptı! Kaza anı kamerada |Video

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09.05.2020
Ünlü dizi oyuncusu Burak Deniz kaza yaptı. Seyir halindeki motosiklet sürücüsüne arkadan çarpan ünlü oyuncu zincirleme kazaya sebebiyet verdi. İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken polis kontrolünden kaçan Burak Deniz, takip sonrası bulunarak karakola götürüldü. Deniz'in alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu iddia edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bizim Hikaye ve Aşk Laftan Anlamaz gibi dizilerde başrol oynayan 29 yaşındaki başarılı oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz gün kaza yaptı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Seyir halinde olan Burak Deniz, tümseği geçerken önündeki motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada can kaybı yaşanmadı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

2. Sayfa programının haberine göre, polis kontrolünden kaçan Burak Deniz, takip sonrası bulunarak karakola götürüldü. Deniz'in alkollü olduğu bu nedenle de ehliyetine el konulduğu iddia edildi.

Kaza sonrası açıklama yapan Burak Deniz ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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