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Son dakika: Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı |Video

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Giriş: 29.05.2020 13:21
Güncelleme:29.05.2020 13:21
Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 2 acil durum hastanesinin yapılacağını, 45 günde de tamamlanacağını duyurmuştu. 9 Nisan'da kollar sıvandı, yapımları başladı. Onlardan bir tanesi olan ve koronavirüs salgını döneminde hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün adının verildiği Sancaktepe'deki acil durum hastanesi bugün hizmete açılıyor. Açılışı Başkan Erdoğan gerçekleştirecek.

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz (87) de corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

FERİHA ÖZ KİMDİR?

Prof. Dr. Feriha Öz 1933 yılında Kadıköy'de dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Çamlıca Kız Lisesi'nde tamamlayarak 1951 yılında Fen Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesine kayıt oldu ve 1957 yılında doktor oldu. Fakülteden mezuniyetini müteakip Yozgat'ın Aktağ madeni kazasında sağlık merkezi doktoru olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Patolojik Anatomi Kürsüsüne asistan olarak atandı. 1962 yılında Uzman olan Dr. Feriha Öz 1963-1972 yılları arasında Cerrahpaşa-Cerrahi kliniğinde patolog olarak görev yaptı. Feriha Öz evli ve 2 çocuk annesi.

Yaklaşık 4 bin personel, 3 vardiya şeklinde çalıştı.Gün gün hastane binaları şekillendi ve rekor bir sürede son halini aldı.

Sancaktepe'deki hastane ondan önce açılıp hizmet vermeye başlayacak. Adını koronavirüsten hayatını kaybeden hocaların hocası Prof. Dr. Feriha Öz'den aldı. Hastane sadece salgın değil, deprem ve afetlerle mücadelede aktif olarak rol alacak.

Hastanenin gerektiğinde her odası yoğun bakıma dönüştürülebilecek. Sağlık turizmine de hizmet edecek.

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