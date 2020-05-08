Oyuncu Gürgen Öz yüksek gelen doğal gaz faturasına tepki gösterdi |Video

Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Gürgen Öz, yüksek gelen doğal gaz faturasına sosyal medyada hesabı üzerinden çektiği video ile tepki gösterdi. İGDAŞ'ın 25 ila 35 gün arasında faturası kesmesi gerekirken abonelerine 40-50 hatta 75 güne kadar faturalar kesildiği testip edildi. EPDK yaşanan bu olayla ilgili soruşturma başlattı ve faturaların iptalini/düzenlenmesini istedi.

Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Gürgen Öz, yüksek gelen doğal gaz faturasına sosyal medyada hesabı üzerinden çektiği video ile tepki gösterdi. İGDAŞ'ın 25 ila 35 gün arasında faturası kesmesi gerekirken abonelerine 40-50 hatta 75 güne kadar faturalar kesildiği testip edildi.

EPDK yaşanan bu olayla ilgili soruşturma başlattı ve faturaların iptalini/düzenlenmesini istedi.

Oyuncu Gürgen Öz ise sosyal medya hesabı üzerinde İGDAŞ'ın bu skandal uygulamasına tepki göstererek bir video mesaj yayınladı.

Öz mesajınıdan "Evet, arkadaşlar gülmeyeyim diyorum, sinirlerime hakim olamıyorum, doğal gaz faturası geldi, iki aylık. Yani önümüzdeki ayı da kesmişler. Ben tabi doğal gaz iGDAŞ çalışanlarının, müdürlerinin müneccim olduğunu bilmiyordum. Müneccimlik eğitimi de alıyorlarmış. Adam kalpten bağlı bize. Hissesiyor bizi. Diyor, bu, bu kadar yakar, bu kadar yakar. Öyle seviyorlar bizi" ifadeleriyle tepki gösterdi.