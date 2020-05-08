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İGDAŞ faturaları iptal edilecek mi? EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz A Haber’de açıkladı
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, mevzuata aykırı fatura düzenlediği tespit edilen İGDAŞ ile ilgili A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Soruşturmanın iki ayağı ile ilgili gelişme oldu. Faturasını ödeyenlerin mağduriyetleri giderilecek. Çok fazla şikayet var. Bunun altında siyaset aramak doğru değildir.” ifadelerini kullandı.