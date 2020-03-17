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17.03.2020

Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya mı alındı?

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın yabancı misafirlerin de katıldığı bir düğünde sahne alması sonrası koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile cevap veren Sandal, ‘O nereden çıktı şimdi’ diyerek iddiaları yalanladı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın katıldığı bir düğün sonrasında koronavirüs şüphesiyle evinde karantina altına alındığı iddia edildi.

Pop müziğinin başarılı ismi Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddiasıyla gündeme oturdu.

Yabancı misafirlerin katıldığı bir düğünde sahne alan Sandal'ın düğün sonrası virüs şüphesiyle evinde karantinaya alındığı iddia edilmişti.

SANDAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Mustafa Sandal, hakkında çıkan bu karantina iddiaları sonrasında Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı. 'O nereden çıktı şimdi' diyen şarkıcı, çocuklarıyla evinde olduğunu ve çalıştığını söyledi.

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