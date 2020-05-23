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En güzel Ramazan Bayramı mesajları |Video

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Giriş: 23.05.2020 16:45
Güncelleme:23.05.2020 16:49
Ramazan ayı bugün bitiyor! Yarın (24 Mayıs 2020 Pazar) Ramazan Bayramı'nın birinci günü! Bu akşam ve yarın Ramazan Bayramı özel mesajları ile Müslümanlar birbirlerini tebrik edecek! Ramazan ayını oruç, namaz ve emredilen diğer ibadetlerle geçiren Müslümanlar yarın Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Bugün içinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de idrak ettiğimiz Ramazan Ayı'nı uğurluyoruz. İşte en anlamlı en güzel Ramazan bayramı mesajları...
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