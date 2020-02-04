Sefirin Kızı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Salı akşamları ekrana gelen Sefirin Kızı dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. İlgiyle takip edilen Sefirin Kızı, 7. bölümüyle ekranlara geldi. Diziseverler tarafından merakla beklenen dizinin 8. bölüm fragmanı da yayınlandı. Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı 8. son bölüm fragmanını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı...