DEAŞ’ın fanatik toplama aracı: Sosyal medya! Gençleri böyle tuzağa çekiyorlar
Yalova'da 3 polisimizin şehit olduğu DEAŞ saldırısının ardından gözler teröristlerin hücre evlerine çevrildi. Suriye iç savaşında sosyal medyayı bir fanatik toplama aracı olarak kullanan DEAŞ'ın benzer yöntemlere Türkiye'de de başvurduğu tespit edildi. Bu kapsamda Z kuşağı olarak da tabir edilen 2000'li yıllarda doğan kişilere hitap etme ihtiyacı, örgüt söylemlerini ve propaganda içeriklerini de yeniden düzenlemelerine neden oldu. DEAŞ'ın sempatizanlarına uygulamalar üzerinden bıçak kullanımı, bomba yapımı ve benzeri teknikleri sunduğu bildirildi.
Giriş Tarihi: 31.12.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:38