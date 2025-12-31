DEAŞ’ın fanatik toplama aracı: Sosyal medya! Gençleri böyle tuzağa çekiyorlar

DİJİTAL ORTAM RİSKLERİNE DİKKAT

Sabah'ta yer alan habere göre, internet, kendi başına doğrudan bir radikalleştirici unsur olmasa da radikalleşme sürecinde kullanılan en etkin araç olarak ön plana çıkıyor. Bu kapsamda Suriye iç savaşından bu yana dijital ortamı bir fanatik toplama merkezine dönüştüren DEAŞ, çevrim içi propagandaya müzik, video oyunları, çizgi filmler gibi unsurlar ekleyerek küresel çapta propaganda alanını genişletti.

Z kuşağı olarak da tabir edilen 2000'li yıllarda doğan kişilere hitap etme ihtiyacı, örgüt söylemlerini ve propaganda içeriklerini de yeniden düzenlemelerine neden oldu.

Sheikh Terra tarafından seslendirilen "Dirty Kuffar", Deso Dogg olarak da bilinen eski Alman rapçi Abu Maleeq'in şarkılarının terör örgütleri tarafından çevrim içi propagandanın bir parçası hâline getirildiği anlatıldı.