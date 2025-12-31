Viral Galeri Viral Tıkla En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Düğmeye basılıyor! Yasal düzenleme yolda

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Düğmeye basılıyor! Yasal düzenleme yolda

Emekli maaşlarına yapılacak zam için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranının netleşmesine sayılı günler kala, farklı zam senaryoları da gündeme gelmeye başladı. Açıklanacak enflasyon verileri doğrultusunda emekli maaşlarında artış oranları şekillenecek. Zam beklentisi sürerken emekliler için yeni ve kritik bir gelişme daha yaşandı. En düşük emekli maaşının artırılması için hazırlıklar hız kazandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 08:14
Emekli zammı için süre daralırken hesaplar devam ediyor. SSK, Bağkur emekli maaşı 6 aylık toplam enflasyona göre belli olacak. Bununla beraber en düşük emekli maaşı zammı için yeni bir gelişme yaşanması bekleniyor. En düşük emekli maaşı 19 bin liraya çıkıyor.

EMEKLİ ZAMMI MASADA

Önümüzdeki pazartesi günü aralık ayı enflasyonu açıklanacak ve böylece emekliye yapılacak zammın oranı da netleşecek.

5 Ocak Pazartesi günü toplanacak Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda (EKK), açıklanan enflasyon rakamlarına paralel olarak en düşük emekli maaşına yapılacak artış oranı masaya yatırılacak. EKK'da konuşulan rakamlara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyu Kabine gündemine de taşıyıp kararını vermesi bekleniyor.

MECLİS GÜNDEMİNE GELİYOR

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre En düşük emekli maaşı artışının yasayla yapılması gerekiyor. Bu nedenle düzenlemenin torba yasa teklifi içinde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Teklifte, işveren desteğinin 1270 liraya çıkartılması, Anayasa Mahkemesi tarafından çalışma hayatına ilişkin iptal edilen yasa maddelerine dönük düzenlemelerin yer alması bekleniyor.

ZAMLI MAAŞ

Teklif hızla yasalaştırılıp emeklinin ocak ayında zamlı maaşını alması sağlanacak.

