En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Düğmeye basılıyor! Yasal düzenleme yolda
Emekli maaşlarına yapılacak zam için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranının netleşmesine sayılı günler kala, farklı zam senaryoları da gündeme gelmeye başladı. Açıklanacak enflasyon verileri doğrultusunda emekli maaşlarında artış oranları şekillenecek. Zam beklentisi sürerken emekliler için yeni ve kritik bir gelişme daha yaşandı. En düşük emekli maaşının artırılması için hazırlıklar hız kazandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 08:14