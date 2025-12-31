En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Düğmeye basılıyor! Yasal düzenleme yolda

Emekli zammı için süre daralırken hesaplar devam ediyor. SSK, Bağkur emekli maaşı 6 aylık toplam enflasyona göre belli olacak. Bununla beraber en düşük emekli maaşı zammı için yeni bir gelişme yaşanması bekleniyor. En düşük emekli maaşı 19 bin liraya çıkıyor.