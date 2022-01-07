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Zirve Yayınevi kumpası davasında karar! 10 kişinin yargılandığı davada 4 kişiye hapis cezası verildi

A Haber
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Giriş: 07.01.2022 13:32
Malatya'daki, Zirve Yayınevi kumpas davasında yargılanan 4 sanık için karar verildi. İftira, hürriyetten yoksun kılma ve örgüt adına suç işleme suçlarından 1 sanık 18 yıl 4 ay, 3 sanık ise 11'er yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Detayları Malatya'dan A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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