07 Ocak 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Zirve Yayınevi kumpası davasında karar! 10 kişinin yargılandığı davada 4 kişiye hapis cezası verildi
Malatya'daki, Zirve Yayınevi kumpas davasında yargılanan 4 sanık için karar verildi. İftira, hürriyetten yoksun kılma ve örgüt adına suç işleme suçlarından 1 sanık 18 yıl 4 ay, 3 sanık ise 11'er yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Detayları Malatya'dan A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.