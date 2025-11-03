03 Kasım 2025, Pazartesi

Zigana Tüneli: Karadeniz’i Doğu’ya bağlayan dev proje 23 yıllık hizmetin simgesi oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2025 12:55
AK Parti iktidarının 23 yıllık hizmet sürecinin en önemli eserlerinden biri olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Zigana Tüneli, Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlıyor. Kış aylarında geçit vermeyen Zigana Dağı'nı konforlu ve güvenli bir güzergaha dönüştüren, yılda yaklaşık 2 milyon aracın geçtiği ve uluslararası ödüllü bu devasa tünel, Türkiye'nin ulaşımda çağ atladığının en büyük göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
