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Zerzevan Kalesi’nde kazı çalışması! 3 bin yıllık kalenin sırları kazılarla çözülecek

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Giriş: 06.06.2023 16:42
Roma İmparatorluğu döneminde garnizon olarak kullanılan Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi’nde kazı çalışmaları sürüyor. Kazılar sırasında üç bin yıllık kalenin altında büyük yapılar tespit edildi.
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