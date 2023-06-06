Zerzevan Kalesi’nde kazı çalışması! 3 bin yıllık kalenin sırları kazılarla çözülecek

Roma İmparatorluğu döneminde garnizon olarak kullanılan Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi’nde kazı çalışmaları sürüyor. Kazılar sırasında üç bin yıllık kalenin altında büyük yapılar tespit edildi.

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