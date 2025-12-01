Ağaç A.Ş.’deki rüşvet itiraflara yansıdı! Seçimden önce 20 milyar TL çıkmış

01 Aralık 2025, Pazartesi

Giriş: 01.12.2025 09:35
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB hakkında hazırladığı iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Ancak iddianamede yer alan "Ağaç A.Ş.'de rüşvet iddiaları" pek konuşulmadı. Detaylarında neler var? A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında anlattı.
Seçimden önce Ağaç A.Şden 20 MİLYAR TL çıkmış SEÇİMDEN ÖNCE AĞAÇ A.Ş'DEN 20 MİLYAR TL ÇIKMIŞ

