Ağaç A.Ş.’deki rüşvet itiraflara yansıdı! Seçimden önce 20 milyar TL çıkmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB hakkında hazırladığı iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Ancak iddianamede yer alan "Ağaç A.Ş.'de rüşvet iddiaları" pek konuşulmadı. Detaylarında neler var? A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN