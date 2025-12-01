01 Aralık 2025, Pazartesi
Ağaç A.Ş.'deki rüşvet itiraflara yansıdı! Seçimden önce 20 milyar TL çıkmış
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB hakkında hazırladığı iddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Ancak iddianamede yer alan "Ağaç A.Ş.'de rüşvet iddiaları" pek konuşulmadı. Detaylarında neler var? A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında anlattı.