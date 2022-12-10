Zelenski’den Türkiye’ye tahıl ve esir takası teşekkürü! Gıda ihracatında diplomasi başarısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, katıldığı çevrimiçi toplantıda Türkiye'nin tahıl koridorundaki rolüne dikkat çekti. Başkan Erdoğan'a minneti duyduklarını dile getiren Zelenski'nin diğer bir teşekkürü ise esir takası için oldu.

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