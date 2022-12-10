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Zelenski’den Türkiye’ye tahıl ve esir takası teşekkürü! Gıda ihracatında diplomasi başarısı

A Haber
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Giriş: 10.12.2022 08:51
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, katıldığı çevrimiçi toplantıda Türkiye'nin tahıl koridorundaki rolüne dikkat çekti. Başkan Erdoğan'a minneti duyduklarını dile getiren Zelenski'nin diğer bir teşekkürü ise esir takası için oldu.
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