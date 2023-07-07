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Zelenski bugün İstanbul'a geliyor

A Haber
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Giriş: 07.07.2023 14:36
Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bugün Türkiye'ye geliyor. Erdoğan, Zelenski ile İstanbul'da görüşecek. Kritik ziyareti, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doç. Dr. Furkan Kaya, A Haber'de değerlendirdi.
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