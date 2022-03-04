Zaporijya Nükleer Santrali Rus kontrolünde

Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santralinde Rus askerlerinin saldırısı sonucunda dün gece yangın çıktı. Santralin bulunduğu sahadaki yangın söndürüldü ancak tehlike geçmiş değil. Sabah saatlerinde santralin Rus birlikleri tarafından ele geçirildiği belirtildi.

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