Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a Bilkent Üniversitesi'nde şok!

Sığınmacılar üzerinden toplumu kışkırtan söylemlerle Türkiye gündeminde yer edinmeye çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde katıldığı söyleşide protesto şoku yaşadı. Olay sonrası protesto edilen öğrenciler güvenlikler tarafından yaka paça salondan çıkartılırken atılan sloganlar nedeniyle Ümit Özdağ, şaşkına döndü ve bir süre konuşmasına ara vermek zorunda kaldı.

Türkiye'deki düzensiz göçmen ve sığınmacıları ülkelerine geri gönderme vaadiyle dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde söyleşiye katıldı.

Özdağ'ın konuşması sırasında bir grup öğrenci aniden ayağa kalkarak Ümit Özdağ'ı protesto etmeye başladı.

ÜMİT ÖZDAĞ ŞAŞKINA DÖNDÜ



Öğrencilerin "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atan öğrenci grup güvenlik tarafından salondan çıkarılırken Prof. Dr. Özdağ, bir süre konuşmasına ara vermek zorunda kaldı.