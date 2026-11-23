Türkiye'den yoğun diplomasi trafiği! 5 ayda 4 kritik zirveye ev sahipliği yaptı

Türkiye, son 5 ayda NATO, Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı ve COP31 zirvelerine ev sahipliği yaptı. Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğini A Haber'de değerlendirdi. Atasever, Türkiye'nin farklı ülkeleri bir araya getiren rolüne ve zirvelerin güvenlik, enerji, ticaret ve iklim başlıklarındaki önemine dikkat çekti.