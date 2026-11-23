Uzmandan kaçak aslan uyarısı! “Karnı tok da olsa aç da olsa tedbirli olmalıyız”

İstanbul'da ortaya çıkan aslanla ilgili A Haber canlı yayınına katılan Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya, önemli uyarılarda bulundu. Aslanın evde beslenmesinin yasal olmadığını ve cezai yaptırımları bulunduğunu belirten Başkaya, “Karnı tok da olsa, aç da olsa sonuçta bahsettiğimiz hayvan bir aslan” diyerek vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi.