Türkiye'nin en sakin 29 ilçesi arasında Isparta'dan iki ilçe yer aldı

Türkiye'nin en sakin ve huzurlu 29 ilçesi arasında Isparta'nın Eğirdir ve Yalvaç ilçeleri de yer aldı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, iki ilçeyi ziyaret ederek vatandaşlara huzurun sırrını sordu. Eğirdirliler gölü ve doğayı öne çıkarırken Yalvaçlılar az nüfusa, komşuluk ilişkilerine ve tarihi dokuya dikkat çekti. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Köksal Kılınç, Eğirdir ve Yalvaç'taki izlenimlerini ve vatandaşların huzurlu yaşama ilişkin değerlendirmelerini aktardı.