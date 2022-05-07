Ümit Özdağ politikalarıyla kendine yeni bir alan yaratmaya çalışıyor! Mülteci provokasyonunun arkasında ne var? Mahmut Övür yorumladı
Türkiye'de son günlerde mülteci karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür önemli açıklamalarda bulundu. Övür, Ümit Özdağ'ın kendisine yeni bir alan yaratmaya çalıştığını söylerken bu durumun hanesine artı yazmayacağını ifade etti. İşte detaylar...
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte Mahmut Övür'ün açıklamalarının detayları:
ÖZDAĞ KENDİNE YENİ BİR ALAN YARATMAYA ÇALIŞIYOR
Ümit Özdağ MHP'de, İYİ Parti'de yaptıklarını Türkiye tartışıyor. Sürekli itici bir tavrı olduğunu herkes biliyor. Kendisini ülkücü diye tanımlayan birisi, Türkiye Doğu Akdeniz'de, sınırın diğer tarafından onlarca sorunla uğraşırken Özdağ kendine mülteciler üzerinden yeni bir alan yaratmaya çalışıyor.
HANESİNE ARTI YAZMAZ
Burada onların hanesine artı yazmaz. Bunu kendi üstüne alıyorsa diyecek bir şey yok. İçeride inanılmaz olaylar yaşadık. Yaşanan darbeler, etnik ve dini çatışmalarda yabancı ülkeler destek verdi.
ÇOK DAHA KARIŞIK OLAYLAR GÖREBİLİRİZ
Biden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çok ileri gittiğini söylüyor. Yapılan işlerden rahatsızlar. Küresel güçlerin eylemlerine Türkiye'nin müdahale etmesinden rahatsızlar. Amaçları Türkiye'yi karıştırmak. Çok daha karışık olaylar görebiliriz.
Yabancı odaklar Türkiye'nin kendi etki alanını oluşturmasından rahatsızlar.
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