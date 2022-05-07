Ümit Özdağ politikalarıyla kendine yeni bir alan yaratmaya çalışıyor! Mülteci provokasyonunun arkasında ne var? Mahmut Övür yorumladı

İşte Mahmut Övür'ün açıklamalarının detayları:

ÖZDAĞ KENDİNE YENİ BİR ALAN YARATMAYA ÇALIŞIYOR

Ümit Özdağ MHP'de, İYİ Parti'de yaptıklarını Türkiye tartışıyor. Sürekli itici bir tavrı olduğunu herkes biliyor. Kendisini ülkücü diye tanımlayan birisi, Türkiye Doğu Akdeniz'de, sınırın diğer tarafından onlarca sorunla uğraşırken Özdağ kendine mülteciler üzerinden yeni bir alan yaratmaya çalışıyor.