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Ümit Özdağ politikalarıyla kendine yeni bir alan yaratmaya çalışıyor! Mülteci provokasyonunun arkasında ne var? Mahmut Övür yorumladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 08.05.2022 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
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Ümit Özdağ politikalarıyla kendine yeni bir alan yaratmaya çalışıyor! Mülteci provokasyonunun arkasında ne var? Mahmut Övür yorumladı

Türkiye'de son günlerde mülteci karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür önemli açıklamalarda bulundu. Övür, Ümit Özdağ'ın kendisine yeni bir alan yaratmaya çalıştığını söylerken bu durumun hanesine artı yazmayacağını ifade etti. İşte detaylar...

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Mahmut Övür'ün açıklamalarının detayları:

ÖZDAĞ KENDİNE YENİ BİR ALAN YARATMAYA ÇALIŞIYOR

Ümit Özdağ MHP'de, İYİ Parti'de yaptıklarını Türkiye tartışıyor. Sürekli itici bir tavrı olduğunu herkes biliyor. Kendisini ülkücü diye tanımlayan birisi, Türkiye Doğu Akdeniz'de, sınırın diğer tarafından onlarca sorunla uğraşırken Özdağ kendine mülteciler üzerinden yeni bir alan yaratmaya çalışıyor.

HANESİNE ARTI YAZMAZ

Burada onların hanesine artı yazmaz. Bunu kendi üstüne alıyorsa diyecek bir şey yok. İçeride inanılmaz olaylar yaşadık. Yaşanan darbeler, etnik ve dini çatışmalarda yabancı ülkeler destek verdi.

ABD'DEN FETÖ'YE DESTEK

ABD bu konuda büyük destekler verdi. En son 15 Temmuz'u yaşadık. FETÖ yaptı. FETÖ nerede? ABD'de de arkasında duruyor. Biden açık açık muhalefete destek verdi. Amaç Erdoğan iktidarını devirmek.

ÇOK DAHA KARIŞIK OLAYLAR GÖREBİLİRİZ

Biden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çok ileri gittiğini söylüyor. Yapılan işlerden rahatsızlar. Küresel güçlerin eylemlerine Türkiye'nin müdahale etmesinden rahatsızlar. Amaçları Türkiye'yi karıştırmak. Çok daha karışık olaylar görebiliriz.

Yabancı odaklar Türkiye'nin kendi etki alanını oluşturmasından rahatsızlar.

Ümit Özdağ politikalarıyla kendine yeni bir alan yaratmaya çalışıyor "ÜMİT ÖZDAĞ POLİTİKALARIYLA KENDİNE YENİ BİR ALAN YARATMAYA ÇALIŞIYOR"
Ümit Özdağ’dan canlı yayında itiraf!

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