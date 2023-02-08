09 Şubat 2023, Perşembe
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Yüzyılın afeti neden ve nasıl oldu? Bundan sonraki deprem nerede olabilir? Uzmanlar A Haber'de anlattı: Kritik bölge Yedisu fayı
Geride kalan gün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Türkiye yaralarını sarma konusunda topyekün mücadeleyi sürdürürken A Haber canlı yayınına konuk olan uzmanlar, depremlerin neden ve nasıl gerçekleştiğini, bundan sonra riski olan noktaları anlattı. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Bu denli büyük iki tane deprem arka arkaya olacak deseler, 'Böyle bir şey olmaz' derdik. Büyük bir depremle karşı karşıyayız. Bu depremler 1000 yılda bir oluyor. Fayın ilk deprem noktasına bakınca 250 kilometrelik bir kırık oluştu." diye konuştu. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Yıldırım Güngör ise, "Türkiye'de çok önemli 2 fay hattı var ve ölümlere yol açıyor. Birisi Kuzey Anadolu diğeri Doğu Anadolu fayı. Doğu Anadolu fayı çok uzun süredir hareketsiz? Niye? Kuzey Anadolu fayı yılda 2,5 cm hareket ediyor hareketli fay. Doğu'da ise 1000 yıllara çıkan periyotlar var. Bu denli 9 saat arayla büyük iki deprem hiç yok." ifadelerini kullandı. İşte haritalı anlatımla Türkiye'de ölüm saçan iki fay hattının bilinmeyenleri...