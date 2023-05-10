Yurt dışında kullanılan oylar nasıl dağıtılıyor? Yurt dışı oylar nasıl sayılıyor?

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala yurt dışı oylar en büyük merak konusu. Oyların nasıl sayılacağından, nasıl dağıtılacağına kadar pek çok soruyu GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş A Haber'e değerlendirdi. Yurt dışı oylarının bu seçimlerde, önceki seçimlerden daha fazla önem taşıdığının altını çizdi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Türkiye'de yoğun seçim kampanya dönemi devam ederken yurt dışında yaşayan yaklaşık 3 buçuk milyon Türk seçmen, 73 ülkede 27 Nisan'dan bu yana oy kullanıyor.

Bu seçimde yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan oylar, cumhurbaşkanı adaylarının oylarına doğrudan yansıyor. Adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara yurt dışından aldıkları oylar ekleniyor. GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, seçimlere sayılı günler kala yurt dışı sandıklarına ilişkin en çok merak edilen soruları A Haber'e cevapladı.

Aktaş, "Oylar tek merkezde sayılıyor. Yurt dışı oyları seçimlerde büyük önem taşıyor. Çoğu zaman ve çoğu bölgede bu oylar adeta belirleyici unsur olarak ön plana çıkıyor. Bu seçimlerde vatandaşlar 28. dönem yasama yılında TBMM'de görev yapacak milletvekilleri için de oy kullanıyor. Yurt dışında kullanılan milletvekili oyların dağılımında, seçmenlerin kütüklerinin kayıtlı olduğu iller esas alınıyor." dedi.

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş "En çok göç veren kentlerin yurt dışında o derece seçmeni bulunuyor. En fazla Türk seçmenin bulunduğu ülkelerin başında ise Almanya geliyor. Yurt dışı seçmenler tarafından kullanılan toplam geçerli oy sayısı, Yüksek Seçim Kurulu'nca Türkiye genelinde kullanılan toplam geçerli oy sayısına ilave ediliyor. Böylece yurt düzeyinde genel oy miktarı ve her partinin ülke genelinde aldığı geçerli oy miktarı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İhsan Aktaş, "Milletvekili seçimlerinde yurt dışındaki oylar, Türkiye'deki bölgelerin seçmen sayısına orantılı biçimde dağıtılıyor. Örneğin, yurt içindeki geçerli oyların yüzde 15'i İstanbul'da kullanılmışsa, yurt dışı oylarının yüzde 15'i İstanbul'a gidiyor. Bu yüzde 15, partilerin yurt dışındaki oy oranlarına göre her partiye dağıtılıyor." şeklinde konuştu.

Oyların dağılımında yurt dışı seçmenlerinin nerede oy kullandığına veya Türkiye'deki ikametlerinin nerede olduğuna bakılmadığını söyleyen Aktaş, "Sadece toplam yurt içi oylarının seçim bölgelerindeki oranları göz önünde bulunduruluyor." dedi.