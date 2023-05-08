Yurt dışı oyları Türkiye’ye gelmeye başladı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için İspanya ve Polonya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

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