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Yurt dışı oyları Türkiye’ye gelmeye başladı

A Haber
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Giriş: 08.05.2023 15:10
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için İspanya ve Polonya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.
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