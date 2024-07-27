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Yunanistan'ın Türk kara sularına bıraktığı düzensiz göçmenler kurtarıldı

Yunanistan'ın Türk kara sularına bıraktığı düzensiz göçmenler kurtarıldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 16:05
Milli Savunma Bakanlığı, Sisam Adası’nın kuzey doğusunda Yunanistan'ın Türk kara sularına bıraktığı göçmenleri taşıyan 1 adet bot İHA ile tespit edilerek, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığını açıkladı.
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