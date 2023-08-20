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Yunanistan’da acil durum ilanı! Türkiye’den flaş sınır kapısı açıklaması

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Giriş: 20.08.2023 22:03
Güncelleme:20.08.2023 22:11
Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde 19 Ağustos'ta çıkan yangınlardan dolayı İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı tüm yollar trafiğe kapatılırken, ülkedeki Egnatia otobanı bir süre hizmet dışı kaldı ve ülkede acil durum ilan edildi. Türk Ticaret Bakanlığınca, Yunanistan'daki yangın nedeniyle geçişlere kapatılan İpsala Gümrük Kapısı'nı kullanmak isteyenlere uyarıda bulunularak, "Pazarkule, Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy gümrük kapılarımızda artacağı öngörülen giriş ve çıkış talepleri için Bakanlığımızca ilave tedbirler alınmıştı." ifadesi kullanıldı.
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