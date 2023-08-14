Yunan basınında provokasyon! Türkiye'nin deniz üslerinin Atina'ya tehdit olduğu öne sürüldü

Türkiye ve Yunanistan, anlaşmazlıkları çözmek için karşılıklı adımlar atmayı sürdürürken, komşu basınında provokatif bir habere imza atıldı. Türkiye'nin deniz üslerinin Yunanistan'ı tehdit ettiği öne sürülen haberde, "Kaybeden taraf Yunanistan olacak" yorumunda bulunuldu. A Haber muhabiri İlhan Tahsin detayları aktardı.

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