YSK’dan CHP’nin İstanbul İl Kongresi kararı: Kongre yapılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 15:54
CHP'nin 19 Ekim'de gerçekleştirmeyi planladığı 39. Olağan İstanbul İl Kongresi yönelik 'başlamadan durdurulsun' talebinin ardından İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ara kararını açıkladı. Mahkeme, kongrenin durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere gönderdi. YSK, bugün toplanma kararı aldı. Toplantı sonrası açıklama yapan YSK, CHP kongresinin devamına karar verdi.
