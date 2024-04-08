08 Nisan 2024, Pazartesi
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YRP'li Birol Şahin törene katılan MHP Bolu milletvekili İsmail Akgül’e “şerefsiz” diyerek çiçek fırlattı
Son dakika haberi! Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde belediye başkanlığı devir teslim töreninde eski belediye başkanı Birol Şahin ile MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül arasında tartışma yaşandı. Yeniden Refah Partisi'nden aday olan eski belediye başkanı Şahin törene katılan MHP Bolu milletvekili İsmail Akgül’e “şerefsiz” diyerek çiçek fırlattı.