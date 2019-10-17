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17.10.2019
YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen ve 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırının güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, saldırının şiddeti görülüyor.
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