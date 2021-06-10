YKS sınav giriş belgesi erişime açıldı! ÖSYM 2021 YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir? Hangi tedbirler alınacak?

2021 YKS'nin sınav giriş yerleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecen üniversite sınavına katılacak adaylar, heyecan içinde sınav yerlerini merak ediyordu. TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacak. AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek. YDT ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN