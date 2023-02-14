14 Şubat 2023, Salı
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Yıkılan apartmanın müteahhidi otelde 'depremzede' olarak kalırken yakalandı
Kahramanmaş'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da yerle bir olan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan (49), Antalya'nın Manavgat ilçesinde depremzede olarak kaldığı 5 yıldızlı bir otelde yakalandı. Cihan, çıkarıldığı mahkemece Antalya'da tutuklandı.