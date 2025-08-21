YETEV’den 3 milli okçuya burs desteği! İmzalar milli okçular için atıldı

21 Ağustos 2025, Perşembe

Giriş: 21.08.2025 14:45
Yeni Türkiye Eğitim Vakfı, okçuluk alanında Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil eden üç milli sporcu için bir araya geldi. YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katılımıyla burs sözleşmesi imzalandı. Milli okçulara 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kadar burs ve maddi destek sağlanacak.
