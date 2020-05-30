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Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde sona doğru! Yarın hizmete girecek

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Giriş: 30.05.2020 14:09
Güncelleme:30.05.2020 14:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamadan sonra temelleri atılan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi tamamlandı. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı...
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