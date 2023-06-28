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Yeşilçam’ın yakışıklı jönü: Cüneyt Arkın! Aksiyon filmlerinin yürekli kahramanı

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 15:03
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, 85 yaşında aramızdan ayrıldı. Canlandırdığı karakterlerle izleyicinin kalbinde taht kuran Yıldız, kariyerine yüzlerce film sığdırdı. Unutulmazlar arasına adını yazdıran Cüneyt Arkın'ın hikayesini A Haber ekranlara getirdi.
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Aksiyon filmlerinin yürekli kahramanı
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