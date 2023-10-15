15 Ekim 2023, Pazar
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Yeşil Sol Parti'nin kongresinde büyük skandal! Bebek katili Abdullah Öcalan'ın paçavrasını alkışladılar...
PKK'nın siyasi ayağı Yeşil Sol Parti'nin Ankara'da düzenlenen 4. Olağan Büyük Kongresi'nde büyük bir skandala imza atıldı. İki terör sevici kürsüye çıkarak bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın paçavrasını tribünlere gösterdi. O anda tribünlerde bebek katili alkışlandı.