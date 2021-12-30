30 Aralık 2021, Perşembe
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Yerli ve milli X-Ray cihazı Arın 2022’de birçok noktada kullanılacak
ASELSAN sadece savunma sanayii ve askeri alanda değil sivil alanda da projeler üretmeye devam ediyor. Bunlardan biri de yerli ve milli X-Ray cihazı. Peki geçtiğimiz günlerde Gaziantep Havalimanı’nda kullanılmaya başlanan X-Ray cihazı ne gibi özelliklere sahip? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ASELSAN'dan aktardı.