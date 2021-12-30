30 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yerli ve milli X-Ray cihazı Arın 2022’de birçok noktada kullanılacak

Yerli ve milli X-Ray cihazı Arın 2022’de birçok noktada kullanılacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2021 15:32
ASELSAN sadece savunma sanayii ve askeri alanda değil sivil alanda da projeler üretmeye devam ediyor. Bunlardan biri de yerli ve milli X-Ray cihazı. Peki geçtiğimiz günlerde Gaziantep Havalimanı’nda kullanılmaya başlanan X-Ray cihazı ne gibi özelliklere sahip? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ASELSAN'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk mühendisler yaptı! İşte özellikleri...
Türk mühendisler yaptı! İşte özellikleri...
Destici’den TURKOVAC açıklaması!
Destici’den TURKOVAC açıklaması!
Asiye’nin saçları geri gelecek mi?
Asiye'nin saçları geri gelecek mi?
Sözde Meksika imamı hakkında mütalaa açıklandı
Sözde Meksika imamı hakkında mütalaa açıklandı
İçişleri Bakanlığı yılbaşı tedbirleri belirledi
İçişleri Bakanlığı yılbaşı tedbirleri belirledi
Yerli aşıya yoğun ilgi!
Yerli aşıya yoğun ilgi!
MEB’den Kılıçdaroğlu’nda cevap
MEB'den Kılıçdaroğlu’nda cevap
Kılıçdaroğlu’nun militan siyaseti
Kılıçdaroğlu'nun militan siyaseti
Putin’den Erdoğan’a yeni yıl tebriği
Putin'den Erdoğan'a yeni yıl tebriği
DEAŞ’ın sözde yöneticisi yakalandı!
DEAŞ'ın sözde yöneticisi yakalandı!
İttifak ortaklarına gözdağı!
İttifak ortaklarına gözdağı!
2021 yılında neler yaşandı?
2021 yılında neler yaşandı?
Daha Fazla Video Göster