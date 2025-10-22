Yerli ve milli adımlar dış basında manşetlerde!

Türkiye’nin yerli ve milli hamleleri, dünya basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Çatışmaların ve küresel kaosun arttığı bu dönemde, gözler Türkiye’nin ürettiği savunma sanayi ürünlerine çevrilmiş durumda. Son olarak İsrail merkezli Maariv gazetesi ve Londra merkezli Reuters haber ajansı, Türkiye’nin savunma alanındaki gelişmelerini sayfalarına taşıdı. Detaylara bakalım...

