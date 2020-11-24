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Yerli aşı yola çıktı! Bahar ayında halkla buluşturmak istiyoruz!

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Giriş: 24.11.2020 23:46
Güncelleme:25.11.2020 00:12
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çalış A Haber'de katıldığı canlı yayında koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı hakkında bilgiler verdi. Perşembe günü ikinci doz aşılamaların başlayacağını açıklayan Çalış, yerli aşıda hiçbir yan etkinin görülmediğini açıkladı. Bahar ayında aşının kullanılabilir hale geleceğini belirten Mustafa Çalış, aşının ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı konusunda ise kararın devlete ait olduğunu sözlerine ekledi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çalış yerli aşı hakkında son gelişmeleri A Haber ekranlarında yayınalanan Memleket Meselesi programında açıkladı.

İKİNCİ DOZ PERŞEMBE GÜNÜ

44 gönüllü üzerinde ilk faz çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Çalış, perşembe günü ikinci doz aşılamanın gerçekleşeceğini duyurdu.

HİÇBİR YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Gönüllüler üzerinde yapılan aşı çalışmaları esnasında hiçbir yan etkinin görülmediğini söyleyen Çalış, 15-17 Aralık tarihleri arasında ikinci faza geçmek istediklerini ifade etti. İkinci faz çalışmalarının da Kayseri'de yapılacağını belirten Mustafa Çalış, Kayseri'de bugüne kadar 1300'e yakın faz çalışması yapıldığını sözlerine ekledi.

ŞUBAT AYINI İŞARET ETTİ

Aralık ayında başlamasının planladıkları 2.faz çalışmalarının Şubat ayının başında bitirmeyi hedeflediklerini belirten Çalış sonrasında 3.faz için çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

BAHARDA YERLİ AŞI HAZIR OLUR

Bir aksilik olmaması durumunda bahar aylarında yerli aşıyı halkla buluşturma hedefleri olduğunu belirten Çalış, aşının +4 derecede saklanabileceğini duyurdu.

ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Aşının büyük ihtimalle 2 doz şeklinde olacağını duyuran Çalış, aşının ücretli mi ücretsiz mi olacağının hükümete bağlı olduğunu belirtti.

Son dakika: Bakan Kocadan yerli aşı müjdesi: 44 kişiye uygulandı ve ciddi bir yan etki görülmedi! SON DAKİKA: BAKAN KOCA'DAN YERLİ AŞI MÜJDESİ: 44 KİŞİYE UYGULANDI VE CİDDİ BİR YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ!

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