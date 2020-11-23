Son dakika: Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi: 44 kişiye uygulandı ve ciddi bir yan etki görülmedi!

Ülke genelinde artan vaka sayıları sonrasında gözlerin yerli aşı çalışmalarına çevrilmesi sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjdeli bir haber geldi. Bakan Koca yerli aşıda ilk faz denemelerinin tamamlandığını ve ve güzel haberler vereceğini ifade etti.

BAKAN KOCA'NIN PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var" ifadelerini kullandı.

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