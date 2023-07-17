Yerinde dönüşüm için başvurular başladı! Bakan Özhaseki A Haber'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinin yeniden inşa ve ihyası için yerinde dönüşüm projesini başlattı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un konuğu olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki önemli açıklamalarda bulundu.

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