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Yerinde dönüşüm için başvurular başladı! Bakan Özhaseki A Haber'de

A Haber
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Giriş: 17.07.2023 16:51
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinin yeniden inşa ve ihyası için yerinde dönüşüm projesini başlattı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un konuğu olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki önemli açıklamalarda bulundu.
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