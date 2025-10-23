23 Ekim 2025, Perşembe
Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Savcı Engin: Haddini bil! Devlet kumpas kurmaz
İstanbul'da "Yenidoğan Çetesi" davasını açan cumhuriyet savcısının ölümle tehdit edilmesine ilişkin 6'sı tutuklu 13 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma esnasında sanıklardan Mustafa Kemal Zengin'in "Savcı kumpas kurdu!" sözlerine davada müşteki sıfatıyla yer alan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin "Haddini bil, devlet kumpas kurmaz!" diye bağırarak tepki gösterdi.