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Yenidoğan Çetesi davasında 2. duruşma sonrası ara karar! Dava 18 Şubat’a ertelendi

Yenidoğan Çetesi davasında 2. duruşma sonrası ara karar! Dava 18 Şubat'a ertelendi

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 16:38
Haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma bugün görüldü. Avukatların taleplerini dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların tutukluluk haline devam kararı verdi. Dava 18 Şubat'a ertelendi. Reddi hakim talebi için de dosya üst mahkemeye gönderilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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Yenidoğan Çetesi davasında 2. duruşma sonrası ara karar! Dava 18 Şubat’a ertelendi
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