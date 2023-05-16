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Yeniden Refah İstanbul'dan 3 vekil çıkardı

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Giriş: 16.05.2023 16:04
14 Mayıs Milletvekilliği seçimlerinde cumhur ittifakı çatısı altında giren Yeniden Refah Partisi dikkat çeken bir çıkış yaptı. Yüzde 3'e yakın oy alan parti, , meclise İstanbul'dan 3 vekil çıkardı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan…
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