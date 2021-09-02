Yeniden “dostlar” vurgusu! CHP’nin kastettiği "dostlar" kim? İYİ Parti nasıl yaklaşacak?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP içinden sık sık "dostlar" vurgusu yapılıyor. Bu kimi zaman partilere indirgeniyor, kimi zamansa Amerika'ya selam gönderilerek "demokrasi istiyoruz" deniyor. CHP'den gelen bu "dostlar" mesajlarını derledik ve arka planına baktık. İşte detaylar...

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