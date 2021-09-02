Yeniden “dostlar” vurgusu! CHP’nin kastettiği "dostlar" kim? İYİ Parti nasıl yaklaşacak?

İYİ PARTİ NASIL YAKLAŞACAK?

Açıklamalar bu şekilde. Dostlar kim bilinmez ama bu mesajların çok su götüreceği bir gerçek. Dostların içinde hangi küresel güç ittifakı mı var, şeffaflık isteyen HDP bunun neresinde? İYİ Parti buna nasıl yaklaşıyor? Şu bir gerçek ki, Millet İttifakı'nda gerilim katbekat artacak gibi görülüyor.