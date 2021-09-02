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Yeniden “dostlar” vurgusu! CHP’nin kastettiği "dostlar" kim? İYİ Parti nasıl yaklaşacak?

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Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Yeniden “dostlar” vurgusu! CHP’nin kastettiği dostlar kim? İYİ Parti nasıl yaklaşacak?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP içinden sık sık "dostlar" vurgusu yapılıyor. Bu kimi zaman partilere indirgeniyor, kimi zamansa Amerika'ya selam gönderilerek "demokrasi istiyoruz" deniyor. CHP'den gelen bu "dostlar" mesajlarını derledik ve arka planına baktık. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında "Dostlarımızla birlikte yapacağız. Türkiye, bizim insanlarımız bunu hak etmiyor. Böyle bir ortamda yaşanmaz. Bu ortamı bitireceğiz." ifadelerini kullanarak yine "dostlar" vurgusu yaptı.

Yeniden “dostlar” vurgusu! CHP’nin kastettiği dostlar kim? İYİ Parti nasıl yaklaşacak?

Dostlar kim, hangi siyasileri, kimleri kapsıyor bilinmiyor. Erken seçim söylemleri, ittifak hattında adaylık krizi derken HDP ile şeffaflık açıklamaları ve yine uzun süredir dillendirilmeyen bugün yeniden ortaya çıkan "dostlar" vurgusu. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması yeni değildi. Sıklıkla dile getirildi bu vurgu.

Yeniden “dostlar” vurgusu! CHP’nin kastettiği dostlar kim? İYİ Parti nasıl yaklaşacak?

CHP'li Ünal Çeviköz, "Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum: hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına, güçler ayrılığına, demokratik reformlara, medya, ifade, toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması" şeklinde konuşmuştu.

Yeniden “dostlar” vurgusu! CHP’nin kastettiği dostlar kim? İYİ Parti nasıl yaklaşacak?

Kılıçdaroğlu ise "Biden'den Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu

Yeniden “dostlar” vurgusu! CHP’nin kastettiği dostlar kim? İYİ Parti nasıl yaklaşacak?

CHP'li Engin Özkoç, "dostlar" kavramını açarak "Birlikte yol yürüdüğümüz siyasi partiler. Bunlar; Saadet Partisi, İYİ Parti, bizi destekleyen HDP dahil diğer tüm siyaseti partiler." ifadelerini kullanmıştı.

Yeniden “dostlar” vurgusu! CHP’nin kastettiği dostlar kim? İYİ Parti nasıl yaklaşacak?

İYİ PARTİ NASIL YAKLAŞACAK?

Açıklamalar bu şekilde. Dostlar kim bilinmez ama bu mesajların çok su götüreceği bir gerçek. Dostların içinde hangi küresel güç ittifakı mı var, şeffaflık isteyen HDP bunun neresinde? İYİ Parti buna nasıl yaklaşıyor? Şu bir gerçek ki, Millet İttifakı'nda gerilim katbekat artacak gibi görülüyor.

Yeniden “dostlar” vurgusu! CHP’nin kastettiği dostlar kim? İYİ Parti nasıl yaklaşacak?

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