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Yeni Zigana Tüneli'nde sona gelindi! Dünyanın en uzun 3. Avrupa'nın en uzun çift tüplü tüneli açılıyor

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 12:07
Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan Yeni Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı. Hizmete başladığında dünyanın en uzun üçüncü, Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Peki tünel ne zaman açılacak? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
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